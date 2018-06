Non si sblocca la trattativa tra l'Inter e il Sassuolo per Matteo Politano. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, le parti sono ancora distanti circa la valutazione dell'esterno classe 1993. Il club nerazzurro offre una cifra complessiva di 25 milioni di euro, proposta che la società di Giorgio Squinzi ritiene troppo bassa. Si lavora sulle contropartite tecniche: l'Inter propone Davide Merola e Gabriele Zappa, il Sassuolo non è convinto dei due calciatori.



SITUAZIONE - Viste le difficoltà per arrivare a Suso del Milan e Malcom del Bordeaux, nelle ultime ore il direttore sportivo Piero Ausilio è tornato alla carica per Politano. Il Sassuolo valuta il calciatore 30 milioni di euro e chiede come Jens Odgaard, calciatore che i nerazzurri non vorrebbero perdere. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni per provare a trovare un'intesa.