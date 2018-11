Vincere per cancellare il brutto stop di Bergamo contro l'Atalanta e per tornare al secondo posto: l'di Lucianoscende in campo presso lo Stadio di San Sirocontro ildi Morenoper l'anticipo serale dellaI nerazzurri, prima della sconfitta dell'ultima giornata, arrivavano da sette vittorie di fila, mentre i ciociari sono reduci da quattro risultati utili consecutivi (tre pareggi e una sconfitta). La truppa di Spalletti, in attesa del fondamentale impegno di Champions in scena a Wembley mercoledì contro il Tottenham, ha un solo risultato dinnanzi a sè: la vittoria, per raggiungere il Napoli al secondo posto e tenere distanti le potenziali inseguitrici. Dal canto loro gli uomini di Longo hanno bisogno di fondamentali punti salvezza. Sfida nella sfida, quella tra i due bomber delle squadre: Mauroon 7 reti ma in dubbio a causa degli impegni con la nazionale, e Camilloautore fin qui di tre gol.L’Inter ha vinto in entrambi i precedenti di Serie A contro il Frosinone, con uno score aggregato di cinque reti a zero. L’Inter ha perso l’ultimo incontro di campionato contro una squadra neopromossa (1-0 in casa contro il Parma): l’ultima volta che i nerazzurri non hanno vinto per due gare di fila contro formazioni provenienti dal campionato cadetto risale al 2014. L’Inter ha vinto le ultime quattro partite casalinghe di fila in Serie A, non registra una serie di successi consecutivi più lunga tra le mura amiche da ottobre 2017 (sei). Il Frosinone ha vinto solo una gara in questo campionato (3-0 esterno contro la SPAL), tuttavia è imbattuto da quattro partite di Serie A (1V, 3N), la sua striscia più lunga di sempre senza sconfitte nella competizione. Il Frosinone è l’unica squadra di questo campionato che non ha ancora subito un gol di testa, fondamentale con cui l’Inter ha già segnato cinque reti. Nessuna squadra ha segnato più gol dell’Inter nel corso degli ultimi 15 minuti di gioco di questo campionato (nove), mentre nessuna formazione ne ha subiti più del Frosinone nello stesso intervallo temporale (sette). L’Inter è la squadra che ha conquistato più possessi nella trequarti avversaria in questo campionato (72), mentre il Frosinone è la formazione che ne ha guadagnati meno (23). Milan Skriniar è il giocatore che ha respinto più conclusioni avversarie in questo campionato (14). Mauro Icardi è andato in gol in tutte le ultime cinque partite di Serie A: l’ultimo giocatore dell’Inter che ha segnato per più gare di campionato consecutive è stato Julio Cruz (sette nel 2007). Andrea Pinamonti, ex Inter, è il giocatore di questo campionato con la media minuti/gol più bassa (tra quelli con almeno due reti all’attivo) - una marcatura ogni 54 minuti.Nella stagione 2018-19,in esclusiva e tutta la. Oltre a, fra gli altri eventi proposti danella stagione 2018-19, ci sono anche Liga e Ligue 1.