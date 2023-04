La dirigenza in toto dell'Inter sta sostenendo insieme alla dirigenza del Benfica il classico pranzo con i delegati della Uefa che porterà poi questa sera al confronto diretto che si terrà a San Siro e che vedrà le due squadre confrontarsi per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Calda l'accoglienza dei tifosi interisti presenti che non hanno risparmiato pesanti attacchi e accuse nei confronti del proprietario nerazzurro Steven Zhang.



Il patron cinese dell'Inter, una volta sceso dal veicolo, non si è soffermato per foto e autografi con i fan presenti davanti al ristorante scatenando la loro rabbia e frustrazione che ha portato a rimarcare i pochi investimenti economici fatti da Suning nel club in queste ultime stagioni. "Devi vendere!" "Non ci metti un euro!" fino all'insulto pesante di uno dei tifosi presenti che l'ha apostrofato come "Bastardo!".



Ecco il video del nostro inviato Pasquale Guarro.