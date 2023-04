Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, il futuro societario dell'Inter e della famiglia Zhang potrebbe essere deciso entro la fine della stagione. In particolare il giornalista Carlo Festa ha così espresso i dubbi sul futuro nerazzurro a Telelombardia



VENDE ENTRO FINE ANNO - "Io credo che sia veramente attaccato all'Inter, non vorrebbe venderla altrimenti avrebbe avviato già una procedura. Ma sa che c'è una scadenza in Cina e deve valutare le offerte. E visto che nel 2024 scade il prestito, o opera la cessione già quest'anno oppure deve ridefinire un nuovo finanziamento ma la vedo molto difficile con i tassi in salita. Zhang deve trovare una soluzione entro fine anno, forse entro fine di questa stagione"