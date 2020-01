Settimana cruciale per il Flamengo. Nelle prossime ore, infatti, la dirigenza conta di confermare Jorge Jesus e Gabigol, due dei principali artefici del tris di trofei conquistati nella stagione conclusasi con il secondo posto al Mondiale per Club. Per Gabigol la situazione è considerata ben avviata sia con il giocatore che con l'Inter. Come riporta GloboEspoerte, ci sono ancora dettagli da limare, ma le parti contano di chiudere nei prossimi giorni: se così fosse, il bomber classe '96 firmerà un quadriennale, estendibile anche al quinto anno.