Secondo La Gazzetta dello Sport, Gabigol ha cambiato idea sul proprio futuro. Il Ceo del Flamengo, Bruno Spindel, ha avuto un incontro a Doha con i rappresentanti dell’attaccante, che non sembra convinto di giocare ancora in Brasile. L’Inter aspetta impaziente, ma dall’Europa arrivano chiamate solo per il prestito. E questa è l’ora di passare all’incasso e la società nerazzurra è preoccupata perché vuole fare in fretta.