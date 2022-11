L'Inter non cederà Gagliardini a gennaio, questa è l'idea del club nerazzurro, che a gennaio, per diverse ragioni, farebbe fatica a sostituirlo. L'idea è quella di separarsi a giugno, quando il contratto del calciatore andrà in scadenza. Il suo futuro potrebbe essere a pochi chilometri di distanza da Milano, a Monza, come è stato per Sensi.