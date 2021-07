Intervistato da Inter tv, il centrocampista nerazzurro, Roberto Gagliardini, parla degli obiettivi che la squadra dovrà perseguire nel corso della prossima stagione.



"Gli obiettivi per la prossima stagione? Innanzitutto ci giocheremo un trofeo in gara secca (la Supercoppa Italiana, ndr), che vogliamo vincere. Poi sicuramente cercheremo di confermarci in campionato e fare meglio sia in Champions League che in Coppa Italia".