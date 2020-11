Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex difensore dell'Inter, Fabio Galante, esprime la propria opinione sui problemi difensivi dei nerazzurri.



“Napoli, Inter e Juventus non stanno rendendo al massimo. Credo che l’Inter subisca tanti gol non perché i giocatori non siano bravi, anzi presi individualmente sono tutti forti: non è un problema solo dei nerazzurri. Io ho giocato due volte a porte chiuse: devo fare i complimenti ai calciatori perché non è facile. I gol sono causati dalla mancanza di attenzione e concentrazione. Gli errori di Kolarov e Vidal dimostrano che ci sono cali di concentrazione. Il pubblico ti dà più adrenalina e sono convinto che con i tifosi l’Inter non avrebbe preso tanti gol”.