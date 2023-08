L'Inter batte un colpo. Se sul fronte Samardzic la trattativa ha subito un rallentamento, per quanto riguarda la fascia sinistra la situazione si è sbloccata. L'Inter ha trovato l'accordo con l'Union Berlino per il traferimento di Robin Gosens, così può andare con forza sul sostituto: Carlos Augusto del Monza. Ed infatti è giunto a Milano Adriano Galliani, ad dei brianzoli, che si è recato in sede per definire i dettagli dell'affare che porterà il terzino brasiliano in nerazzurro. Con lui Dario Baccin e il segretario del Monza.



LE CIFRE - Per il trasferimento di Gosens l'Inter riceverà 15 milioni di euro bonus compresi, cifra che andrà a reinvestire quasi interamente su Carlos Augusto. Il rinforzo dell'Inter arriverà a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto ad una cifra vicina ai 13 milioni più bonus.