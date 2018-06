Questa volta per l'Inter sarà più difficile dello scorso anno accontentare le richieste dell'Uefa. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come Ausilio e Gardini siano chiamati all'impresa.



“Sarà più difficile rispetto allo scorso anno. A meno che non ci sia il sacrificio di un big, un’eventualità che in corso Vittorio Emanuele sta iniziando a prendere quota. Esattamente come successo nel maggio-giugno 2017, l’Inter si trova a fare i conti con i paletti del Fair Play Finanziario e dovrà mettere insieme 40-45 milioni di plusvalenze per non incorrere in nuove sanzioni da parte dell’Uefa (multa e altre sanzioni sulla lista nel 2019-20). Il conto alla rovescia parte oggi, a un mese esatto dalla dead-line, e giorno dopo giorno la pressione sul cfoo Gardini, sul ds Ausilio e sul suo vice Baccin salirà”.