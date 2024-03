Inter-Genoa 1930: cade una tribuna e Meazza segna per il bambino ferito

Il Monday night dimette di fronte. Spulciando nei precedenti storici, risaliamo sino al, quando nello scontro diretto che poteva valere un bel pezzo di scudetto. Dopo oltre 30 anni di vita il campionato italiano smette definitivamente la suddivisione in gironi e a partire dalla stagione 1929/30 adotta la formula del girone unico con partite di andata e ritorno. Dovevano essere 16 le squadre partecipanti, diventeranno 18 prima di iniziare il lungo viaggio, il 6 ottobre 1929.Se l'attesa della vigilia è tutta per le due finaliste del campionato precedente – il Bologna campione d'Italia in carica e il Torino –il nome del club milanese è troppo prossimo ai movimenti operai e socialisti, mentre il nome del club genovese è in una lingua straniera. Non vanno bene entrambi e occorre modificarli All'interno, quindi, della razionalizzazione e semplificazione del movimento calcistico italiano voluta fortemente dal partito nella seconda metà degli anni'20,così da creare un nuovo soggetto calcistico, dal nome meno problematico:Per quanto riguarda la, il partito fascista ha vita un po' più facile, limitandosi ad, aggiungendo la data di fondazione. ProprioLa partita è in programma domenica 15 giugno con l'Ambrosiana prima in classifica e il Genova secondo, a 4 punti di distacco. in un impianto ormai obsoleto intitolato a Virgilio Fossati , capitano dei nerazzurri nell'anteguerra e morto da eroe durante la Prima guerra mondiale.per quello che potrebbe essere l'incontro decisivo per l'assegnazione dello scudetto. Già mezzora prima dell'inizio della partitae proprio, evento in programma nel vicino aerodromo di Cinisello. Alcuni di questi aerei volteggiano sul terreno di gioco a pochi metri dalle tribune,del settore popolari, tanto chein una nuvola impressionante di polvere. Le persone, schiacciate da quelle che sono precipitate, si ammassano verso la rete metallica che separa la tribuna dal campo da gioco.“(...) Dalle quattro gradinate la gente rotolò sul campo come una valanga. Gli spettatori delle ulte rampe si trovarono schiacciati, sospinti, scagliati contro la rete metallica che ripara le tribune dal campo. (…) Mille e più persone rotolarono d'improvviso come una cateratta. Braccia che si agitavano, sottane in aria, tra scricchiolii e urla spaventose.”Lettighe e autolettighe accorrono ben presto sul posto, sin da subito dirigenti nerazzurri e i calciatori dell'Ambrosiana – presenti sul terreno per il riscaldamento – prestano i primi soccorsi.. I genoani, che non hanno visto nulla di quanto accaduto perché ancora negli spogliatoi, partono meglio e già dopo 4 minuti sono in vantaggio con Levratto e Allemandi viene espulso:e accorcia le distanze, anche se poco dopo ancora Levratto infila il portiere milanese, portando il risultato sul 3 a 1. Il Genova, però, non ha fatto i conti con il “balilla”:. Meazza è una furia, gioca con il coltello tra i denti e domina l'intero incontro. Il Secolo XIX avanza l'ipotesi che: la vittoria dei nerazzurri sarebbe stata la migliore medicina per poter guarire.Eppure la partita potrebbe ancora prendere una strada diversa. A meno di dieci minuti dalla fine al Genova viene concesso un calcio di rigore: Levratto non se la sente di tirarlo, Banchero è l'unico che si prende la responsabilità, ma lo sbaglia.Un'ultima curiosità ce la racconta il giornalista interista Gabriele Borzillo, per chiudere sull'episodio dell'incidente.Senonché, divenuta di dominio pubblico la notizia, molti altri che in quella domenica erano rimasti feriti, citano per danni la società milanese, aumentando così di molto l'esborso economico, tanto che il presidente nerazzurro Simonotti chiede aiuto alla FIGC: