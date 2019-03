(Alessandro Bassi è anche su

Dicie subito ti viene in mente Milano e il suo derby.– e della Nazionale italiana, ha giocato anche per il Milan e a lui è intitolato lo stadio di San Siro, il tempio del calcio meneghino.Con tutta probabilità non si esagera se si considera Meazza il più estroso fantasista del nostro calcio.. Il suo estro calcistico nasce per strada, tra Porta Romana e Porta Vittoria, a Milano, dove trascorre la sua fanciullezza a dar calci ad un pallone, spesso fatto di stracci.. Il primo ad accorgersi davvero di Meazza è un giocatore, estroso anch'egli, che ha la vista lunga nel capire che quel ragazzino di strada ne farà. Quel giocatore è Fulvio Bernardini, non proprio uno qualsiasi: Bernardini segnala il giovane Meazza ad Arpad Weisz, l'allenatore ungherese della prima squadra, che comincia a seguirlo, a visionarlo tanto che lo fa esordire in prima squadra a diciassette anni. Pochi diciassette anni, soprattutto per il vecchio Leopoldo Conti che negli spogliatoi appena saputa la formazione, pare abbia sbottato pressapoco “Adesso ci tocca giocare anche con i balilla”. Eh, fatto è che il “balilla” Meazza in quella partita segna tre reti e non smetterà più.. A dir la verità il Meazza milanista è in fase calante, ma riesce ugualmente a mettere il suo sigillo in un derby, quello pareggiato 2-2 nel febbraio del 1941.Tre volte capocannoniere del campionato italiano, re dei marcatori nei derby di Milano, segna 278 reti in 433 partite ed è a tutt'oggi il secondo miglior marcatore di sempre della Nazionale italiana, dietro a Gigi Riva, un altro che di gol se ne intendeva. I gol, certo.. Anche il suo esordio in Nazionale è accompagnato dal gol.. Soprattutto tra i tifosi del centro-sud. A raccontare bene i fatti è Alfio Caruso. A dicembre del 1929 l'Italia di Pozzo disintegra il Portogallo 6 a 1 e a mettersi in luce è il duo napoletano Sallustro-Mihalich; per l'incontro successivo del 9 febbraio contro la Svizzera Pozzo – pur non essendo molto convinto della scelta – è dell'idea di confermare i due napoletani e manda il giovane Meazza con la Nazionale B a Marsiglia, senonché alla vigilia del match Mihalich si rompe un braccio.. A questo punto la storia diventa anche una storia di treni. C'è quello che da Milano prende la mamma del balilla per assistere all'esordio in maglia azzurra del figlio e c'è quello che da Napoli porta a Roma un migliaio di tifosi inferociti contro il commissario unico.. Un predestinato, Meazza, anche in Azzurro. La sua carriera con la Nazionale è di assoluto rilievo, vince per due volte la Coppa del Mondo e due edizioni della Coppa Internazionale e diventa il secondo miglior marcatore di tutti i tempi con 33 reti realizzate in 53 partite.Il 1938 è decisamente il “suo” anno, il suo ultimo, immenso, anno: scudetto con l'Inter – meglio, Ambrosiana-Inter come si diceva alla fascista – capocannoniere del campionato e della Coppa Italia, campione del mondo con l'Italia.La dolce vita del balilla, prima che Fellini ne racconti un'altra anni dopo, è fatta di lusso, automobili, belle donne e champagne. Eppure proprio. Quando torna a calcare i campi da calcio non è più lo stesso, passa ai cugini del Milano e con i rossoneri gioca due campionati ma non incide. Durante la guerra gioca anche un anno con la Juventus griffata Cisitalia e poi conclude la sua straordinaria carriera nel 1947 ancora all'Inter, dove svolge il duplice ruolo di giocatore e allenatore. Il secondo tempo della sua vita calcistica non è affatto scintillante come il primo. Allena Atalanta, Inter, Pro Patria e – per soli cinque mesi – i turchi del Besiktas ma senza mai neppure avvicinarsi alle vette raggiunte da calciatore. Scivola veloce nell'oblio e si spegne il giorno del suo sessantanovesimo compleanno; qualche mese più tardi, nel marzo del'80 gli verrà intitolato lo stadio di San Siro, che è stato per davvero la sua casa.