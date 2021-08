La prima gara a porte aperte poteva rappresentare un'incognita, ma tutto è andato per il verso giusto e i tifosi si sono gustati al meglio Inter-Genoa. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Certo, per riaprire le porte a così tanta gente bramosa di calcio sono servite risorse massicce: uno spiegamento di steward paragonabile a quello che c’era per i cari vecchi big match di una volta. Gli uomini in pettorina gialla sono stati, infatti, circa 500, mentre nella zona di triage il personale medico dell’ospedale San Raffaele di Milano misurava la temperatura: all’interno hanno controllato che ognuno occupasse i posti organizzati a scacchiera. Mentre dalla curva pioveva finalmente quel coro che tutti tenevano in gola: “Siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi”, mai era risuonato dentro a San Siro”.