Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la diciassettesima giornata di campionato: Inter-Genoa sarà diretta da Luca Pairetto, figlio e fratello d'arte, poiché suo padre è Pierluigi (ex designatore, noto per le vicende di Calciopoli) e suo fratello Alberto lavora alla Juventus.



I COMMENTI - "Siete una vergogna. Rappresentate lo stato mafioso in cui viviamo. Spero che non ci siano episodi poco chiari contro l’Inter, altrimenti iniziamo a scaldare i motori...", uno dei primi commenti apparsi sui social. I tifosi interisti si sono infatti infuriati: non tollerano una designazione così superficiale per una gara tanto importante. Pairetto è già diventato trend topic su Twitter.