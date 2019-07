Nuovi affari di mercato in vista tra Inter e Genoa. Dopo aver definito i trasferimenti di Salcedo in nerazzurro, di Pinamonti, Radu e Rizzo in rossoblù, lo sguardo si sposta in Sudamerica e più precisamente in Argentina. Da dove il club del presidente Preziosi è pronto a portare in Italia due giovani talenti: l'attaccante esterno Pedro De La Vega (classe 2001) in forza al Lanus e il difensore centrale del Belgrano, Bruno Amione (classe 2002).



Quest'ultimo diventerà maggiorenne il prossimo 3 gennaio e, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, potrà arrivare in Serie A già quest'estate soltanto nel caso in cui riuscisse a ottenere un passaporto comunitario. Per doti atletiche e tecnico-tattiche Amione viene paragonato a Romero, che Preziosi ha appena ceduto alla Juve per 26 milioni di euro ma rimarrà comunque in prestito a Genova fino a giugno 2020.