Inter-Genoa: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

, calcio d'inizio alle ore 20:45 di lunedì 4 marzo 2024 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano è il posticipo che chiude la 27esima giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa sono al primo posto in fuga per lo scudetto della seconda stella e nell'anno solare 2024 hanno vinto 11 gare su 11: l'ultima squadra capace di frenare la corsa dei nerazzurri è stato proprio il Genoa lo scorso 29 dicembre allo Stadio Luigi Ferraris, dove al vantaggio segnato da Arnautovic rispose Dragusin, autore del gol del pareggio per 1-1 e nel frattempo ceduto al Tottenham. Arbitra Ayroldi, assistito da Del Giovane e Mastrodonato con Giua quarto uomo, Paterna e Doveri al Var.- Senza lo, Simone Inzaghi non rischia Frattesi e conta di recuperare Acerbi e Thuram per la panchina. RestanoDall'altra parte Gilardino ha un dubbio fra Martin e Malinovskyi: se dovesse scegliere quest'ultimo, Frendrup si sposterebbe sulla fascia sinistra. L'unico assente è l'infortunato Matturro. Diffidati Vasquez, Sabelli e Retegui.- Inter-Genoa, calcio d'inizio alle ore 20:45 di lunedì 4 marzo 2024 a San Siro sarà trasmessa in diretta tv da Dazn. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Dario Marcolin. La partita sarà visibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. All. Inzaghi.GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.