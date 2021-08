Per la Gazzetta dello Sport non ci sono dubbi, i due migliori in campo per l'Inter sono stati Dzeko e Calhanoglu. Questo è quanto scrive la “Rosea”.



“I migliori in campo sono stati due nuovi acquisti, Calhanoglu e Dzeko. E già questo è uno strappo con il passato. L’ex milanista ha scodellato il corner per il primo gol di Skriniar, ha firmato il bellissimo raddoppio, ne ha realizzato uno ancora più bello, annullato per fuorigioco, ma soprattutto, ha creato tantissimo, offrendo quell’aiuto di qualità in regia che Brozovic raramente ha avuto e che Eriksen ha faticato a garantire. Dzeko ha assistito il gol di Calha, ha innescato quello di Vidal, ha colpito una traversa, ha imposto un miracolo a Sirigu e, alla fine, ha trovato il gol meritatissimo. Ma anche i suoi meriti vanno oltre il tabellino”.