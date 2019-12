Quale sarà il futuro di Andrei Radu? Questo l’interrogativo che c’è sul portiere di proprietà dell’Inter ma in prestito al Genoa. Anzi, nelle ultime ore in Liguria sembra essersi aperto un piccolo caso che riguarda proprio l’estremo difensore. Un fulmine a ciel sereno, che nessuno si aspettava, neanche l’Inter. La società di Preziosi per il futuro tornerà a puntare su Perin, una mossa inattesa visti i patti con l’Inter e che lascia emergere come in questo momento tra i due club ci sia un po’ di freddezza nei rapporti. Un segnale che apre a dovere interpretazioni e che in qualche modo induce a pensare come la società rossoblu abbia individuato nel portiere classe ’97 uno dei problemi della squadra.



NO A RIENTRI ANTICIPATI, ULTIMO ANNO PER PADELLI - Rimesso in condizione Perin, Radu dovrebbe diventare portiere in seconda. L’Inter non sembra intenzionata ad anticipare il rientro a Milano del calciatore, ma nel prossimo giugno scadrà il contratto di Padelli e la società nerazzurra non sembra intenzionata a rinnovare l’accordo. A quel punto Radu potrebbe rientrare alla base, ma prima di allora bisognerà capire quale sarà il destino del portiere nei prossimi sei mesi. Di sicuro il rumeno è sceso nella classifica di gradimento del Genoa e dei suoi tifosi, che non hanno digerito alcuni errori di campo. Dopo un lungo periodo da titolare Radu si ritrova così ad affrontare una situazione nuova.



PINAMONTI DELUDE, CHIESTO POLITANO - Un capitolo a parte, invece, lo merita Andrea Pinamonti, acquistato a titolo definitivo dal Genoa. L’investimento per il classe ’99 non ha portato i frutti sperati, il club ligure è in lotta per la salvezza ma Pinamonti segna pochissimo per essere considerato l’attaccante titolare. L’infortunio di Kouamé ha complicato i piani di Preziosi, che attualmente è tutt’altro che felice di Pinamonti. Ecco perché i rossoblù hanno chiesto Politano in prestito all’Inter, ricevendo però in cambio una risposta negativa, anche perché l’ex Sassuolo lascerebbe l’Inter solo per approdare in società con ambizioni diverse da quelle del Genoa.