L’Inter ha bloccato da tempo il centravanti del Sassuolo, Gianluca Scamacca. È quanto scrive TuttoSport



“Questo anche perché Ausilio e Marotta sanno bene che il Sassuolo, anche per tenere buoni i rapporti con le altre grandi, potrebbe decidere di “diversificare” gli interlocutori per i giocatori in uscita. E l’Inter ha come bersaglio primario Gianluca Scamacca che, nonostante il tentativo di inserimento del Napoli, è da tempo stato blindato dai nerazzurri. Il centravanti, scelto come erede di Dzeko, ha già detto sì ad Ausilio e lo stesso Carnevali , amministratore delegato del Sassuolo, sa bene che, tra i suoi gioielli, sarà quello più difficile da trattenere“.