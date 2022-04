Intervistato da Dazn a fine gara, il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato di Stefano Sensi, centrocampista blucerchiato in prestito dall'Inter.



"Sulla trequarti ha fatto bene, poi sotto di un gol l'ho messo in mezzo al campo, un ruolo che può fare se protetto adeguatamente: volevo migliorare la qualità del centrocampo per recuperare lo svantaggio. L'ho visto meglio rispetto all'ultima gara"