L'Inter cambia proprietà? Le notizie continuano a rincorrersi e fra investitori stranieri, fondi di investimenti, fascicoli in mano a banche d'affari internazionali e "possibili compratori italiani" come svelato dall'ex presidente Ernesto Pellegrini, oggi è spuntato il nome di Gian Mario Rocca patron del gruppo Techint che gestisce anche l'istituto Humanitas che è partner del club nerazzurro.



5,2 MILIARDI DI PATRIMONIO - Il gruppo Techint è una multinazionale industriale che opera nel settore della siderurgia, dell’ingegneria e della sanità.

GianFelice Mario Rocca è invece il fondatore e presidente dell’Istituto Clinico Humanitas, insieme con l’ateneo Humanitas University, uno dei centri medici più prestigiosi a livello nazionale. Secondo Forbes nel 2015, Rocca è stato l’ottavo uomo più ricco d’Italia ed è al 146esimo posto nel mondo con un patrimonio di 5,2 miliardi di dollari.



ARRIVA LA SMENTITA - Una notizia che però l'ufficio stampa del gruppo Techint ha voluto immediatamente smentire con un comunicato ufficiale che prende le distanze dalle voci di un possibile interesse nell'acquisto del club nerazzurro: "Le notizie di un interesse di Gianfelice Rocca alla proprietà della società di calcio F.C. Internazionale Milano sono destituite di ogni fondamento e per questo devono essere smentite con forza".