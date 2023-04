Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza, è prevista per domani presso il Tribunale di Hong Kong la seconda udienza del processo a carico del presidente dell'Inter Steven Zhang, nell'ambito della causa intentata da China Construction Bank. I legali rappresentanti del numero uno del club nerazzurro dovranno rispondere alla richiesta di risarcimento del debito da oltre 300 milioni sul quale il Tribunale si era già pronunciato nella prima udienza della prima udienza e che sarà oggetto di dibattimento in un ulteriore appuntamento previsto per il 10 maggio.



I DETTAGLI - Steven Zhang è chiamato a rilasciare la propria deposizione in merito al "debtor examination", un vero e proprio "esame" in cui dovrà fornire una dettagliata versione dei fatti e a produrre tutta la documentazione necessaria per chiarire quelli che siano i beni in suo possesso e soprattutto le proprie passività, che lo hanno costretto a fare richiesta del prestito superiore ai 300 milioni, mai saldato, a China Construction Bank. L'istituto di credito cinese ha intentato causa nei confronti di Zhang jr pure presso il Tribunale di Milano - dove chiede l'annullamento della delibera con cui l'Inter ha dato l'ok a non versare lo stipendio allo stesso Zhang per poter mettere le mani su eventuali sue proprietà in Italia - e negli Stati Uniti. La prima udienza a Milano si è tenuta mercoledì scorso, nello stesso giorno del quarto di finale di Champions League contro il Benfica.