Insieme, di nuovo. Vacanze terminate per l’Inter, questa mattina i giocatori si sono ritrovati ad Appiano Gentile. Si torna ad allenarsi, seppur in una situazione non semplice. I contagi salgono, molte squadre si ritrovano in difficoltà. Per questo il club nerazzurro ha imposto un protocollo ferreo. Innanzitutto, appena arrivati al centro sportivo i calciatori, e in generale tutto il gruppo squadra, sono stati sottoposti a un giro di tamponi molecolari.



Edin Dzeko è stato rispedito a casa per un lieve raffreddore. Non sembra nulla di preoccupante, ma nessuno vuole correre rischi. Non vuole l'Inter, non vuole il centravanti bosniaco.



Poi, come detto, il protocollo da seguire: i giocatori si sono cambiati ognuno nelle proprie stanze nel centro tecnico di Appiano. Allenamento in campo, corsa a ranghi misti, lavoro atletico in forma collettiva e poi personalizzata. A fine seduta, per le docce di nuovo ognuno nella propria camera. A fine giornata dovrebbe arrivare l'esito dei tamponi. Inzaghi a una settimana dalla partita con il Bologna spera di non perdere nessuno.