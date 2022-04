Ci sono due motivi che rendono il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, felice come una Pasqua. È quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come gli statistici e Lautaro Martinez offrano all'ex Lazio buone ragioni per sorridere.



“Gli statistici ricordano che quando l’Inter è arrivata ad almeno 69 punti alla 32a giornata, ha sempre vinto lo scudetto: 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2020-21. Per tutte queste ragioni Inzaghi è felice come una Pasqua. E per un’altra, ancora più gradita: ha ritrovato Lautaro Martinez”.