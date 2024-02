L'Inter tratta il rinnovo di Lautaro: gli stipendi dei top attaccanti nerazzurri negli ultimi 10 anni

Federico Targetti

Sarà la trattativa più lunga, ma anche quella sulla quale l'Inter e la sua area mercato hanno già investito più risorse ed energie, consapevoli del fatto che l'apertura al dialogo del giocatore è totale: Lautaro Martinez è l'anima nerazzurra, il capitano che è sulla buona strada per stracciare molti se non tutti i record della storia della Beneamata.



La distanza tra domanda e offerta c'è, è stata confermata da entrambe le parti che però si dichiarano ottimiste e soprattutto serene, dato che l'attuale accordo da 6 milioni a stagione scade nel 2026. Se l'estensione dovesse essere firmata, si arriverebbe a celebrare l'attaccante più pagato nella storia dell'Inter, in linea con la crescita delle risorse economiche nel calcio e con i numeri che sta mettendo in campo il Toro di Bahia Blanca settimana dopo settimana.



Ma come sono cresciuti gli stipendi dei migliori attaccanti dell'Inter negli ultimi 10 anni? Dai 3,2 milioni di Palacio nel 2014-15 ai 10 che chiede Lautaro per il prossimo rinnovo, ecco nella nostra gallery la crescita anno dopo anno.