Diego, difensore dellha commentato con un messaggio scritto sul proprio profilo Instagram il girone d'andata dei nerazzurri: "Non siamo riusciti a vincere ma abbiamo ottenuto un punto importante in una partita difficile, chiudiamo così un girone di andata molto positivo. Dobbiamo continuare a lavorare per i prossimi impegni! Forza Inter".