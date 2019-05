Un giocatore di esperienza, una scelta precisa. L'Inter ha chiuso da tempo l'arrivo di Diego Godin, che nelle intenzioni del club prenderà il posto del partente Miranda. Un colpo importante, strappato alla concorrenza (c'erano anche Manchester United e Juventus), per il quale l'investimento è stato particolarmente oneroso. Per l'ingaggio, più che per la commissione ai suoi agenti. Sebbene non ci siano costi di cartellino, con il nazionale dell'Uruguay che andrà in scadenza con l'Atletico Madrid a giugno, per fargli vestire la maglia nerazzurra è prevista una spesa di circa 40 milioni di euro.



IL PIU' RICCO - Il Faraone, come viene soprannominato, ha infatti strappato ai nerazzurri un ricco contratto: voleva tre anni e tre anni ha avuto, con uno stipendio che potrà raggiungere i 6,75 milioni di euro l’anno. Di fatto diventerà il giocatore più pagato della rosa interista, per distacco. Prenderà, per intenderci, più di Icardi e Nainggolan, che attualmente guadagnano poco meno di 5 milioni di euro netti all'anno.