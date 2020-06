Doppia beffa per Borja Valero, che nonostante il gol al minuto 88 deve ingoiare amaro. La rete del centrocampista poteva valere i tre punti, ma l'inter si è fatta recuperare da Magnani e la gioia dello spagnolo non è stata la stessa. Inoltre, quella di Borja Valero è stata la prima rete messa a segno al Meazza e tutto questo di fronte a zero tifosi, ovviamente per le restrizioni dovute al Coronavirus. Gli altri tre gol da quando è all'Inter, Borja, le aveva messe a segno tutte in trasferta, contro Verona, Fiorentina e Udinese.