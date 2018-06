Nicolas Gonzalez si avvicina all’Italia: gli agenti del giocatore saranno in Italia all’inizio della settimana prossima e già domani o martedì potrebbero incontrare i dirigenti nerazzurri. Il passaporto italiano faciliterebbe l’operazione, ma nel caso non arrivasse subito ci sono due club pronti a lavorare in tandem con l’Inter: insieme al Sassuolo, si è fatto vivo anche il Bologna. Lo riporta Gazzamercato.it.