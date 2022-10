"Sicuramente la mia ambizione è quella di giocare di più. Non sto vivendo un momento facile a livello personale, ma sto lavorando duramente e sono veramente contento di aver potuto aiutare la squadra". Robin Gosens ha trovato il primo gol stagionale contro il Barcellona e, a SportMediaset, ha alzato la voce: è arrivato il momento di riprendersi l'Inter. La prima stagione in nerazzurro d'altronde non è andata bene, complici gli infortuni che lo hanno tenuto a lungo lontano dai campi gioco. E che avevano fatto dubitare anche la società sulla sua continuità a Milano, a tal punto da aprire all'ipotesi di cessione al Bayer Leverkusen. Tutto sfumato, ma da allora non è cambiato molto per il tedesco, dall'inizio di questa stagione titolare solo in tre occasioni (in campionato contro il Lecce, in Champions con Bayern Monaco e Viktoria Plzen) e relegato da Inzaghi a riserva di Dimarco.



SVOLTA AL CAMP NOU - Ecco perché il gol al Camp Nou e la prestazione offerta contro il Barça possono segnare per Gosens un punto di svolta nell'avventura in nerazzurro. Una prova convincente e l'episodio per accendere la miccia a livello mentale. Un po' sulla scia di quanto accaduto nel recente passato interista a Christian Eriksen: arrivato all'Inter nel gennaio del 2020, ha definitivamente svoltato solo nel gennaio 2021 con il gol al Milan in Coppa Italia, prendendosi da lì un ruolo di primo piano nello scacchiere di Conte. Sulle orme di Eriksen, Gosens brilla al Camp Nou e ci prova: è pronto a riprendersi l'Inter.