L'avventura diè destinata a concludersi. L'esterno tedesco arrivato soltanto un anno e mezzo fa a Milano dall'Atalanta per circa 27 milioni di euro (commissioni comprese) non ha mai reso come nelle aspettative del club sorpassato prima da uninsostituibile e poi da undiventato sempre più protagonista. Per questo, complice soprattutto un ingaggio da 3,2 milioni di euro (bonus compresi) e un tetto ingaggi che il club vuole ridurre, il tedesco è già sul mercato conSecondo quanto riportato da Sky Germania in queste orenel corso della prossima stagione, direttamente al giocatore. Contratto di 4 anni a cifre simili rispetto a quelle che guadagna a Milano.e questo può agevolare l'intesa che, almeno per ora, non c'è ancora conE dopo? L'Inter non si farà trovare impreparata e, proprio per questo, sta da tempo lavorando con il Monza e con gli agenti di. Il brasiliano classe 1999 arriva da una stagione top da 6 gol e 5 assist e ha richieste, per quanto riguarda l'ingaggio, inferirori rispetto a quanto già garantito a Gosens. Su di lui c'è anche la corte della Juventus che però deve prima piazzare i propri esuberi.