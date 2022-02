è la risposta dell'Inter agli acquisti di Vlahovic e Zakaria. Uno dei migliori esterni della stagione scorsa sbarca a Milano e si giocherà il posto con Perisic (almeno in questi mesi, poi, per il futuro, dipende tutto dall'eventuale rinnovo del croato). Da tempo il tedesco voleva fare il grande salto in una big, l'Atalanta non si è opposta alla volontà del giocatore e incasserà 22 milioni di euro (prestito con obbligo di riscatto più 3 milioni di bonus).- Come sta Gosens? Se lo chiedono in molti. L'esterno è ancora alle prese con una. L'infortunio però non ha frenato la volontà dell'Inter che dopo aver cercato diversi profili ha affondato il colpo su Gosens. E ora lo aspetta. Inzaghi gli ha già fatto sapere cosa si aspetta da lui, Robin non vede l'ora di mettersi a disposizione dell'allenatore e debuttare con la nuova maglia nerazzurra.- Il giocatore però non verrà rischiato finché non si ha la certezza di aver messo alle spalle il problema alla coscia. In questi giorni sta svolgendo lavoro personalizzato e le sue condizioni vengono monitorate costantemente dallo staff medico.: potrebbe debuttare quindi tra la gara col Genoa il 27 febbraio e quella con la Salernitana in programma il 6 marzo, ma soprattutto essere a disposizione di Inzaghi per il ritorno di Champions contro il Liverpool (8 marzo). Robin corre verso il recupero, l'Inter aspetta la carta Gosens per lo scudetto.