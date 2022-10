Alla vigilia della gara di Champions contro il Bayern Monaco, l'esterno dell'Inter Robin Gosens ha parlato in conferenza stampa della sua condizione e della voglia di giocare con continuità: "Un calciatore vuole giocare sempre, ma so che non è facile. Arrivo da un lungo infortunio che ho sottovalutato, ma non c'è un motivo preciso per il quale gioco meno. In questo periodo mi sento il giocatore che ero prima; spero di trovare più spazio, anche se oggi devo accettare che Dimarco sta giocando bene".



LA PARTITA - "Sarà una gara speciale. In questo stadio ho grandi ricordi perchè qui, dopo la partita col Portogallo, la mia carriera ha preso un'altra strada. Se ci ripenso mi viene la pelle d'ora. Se pensiamo al girone è già tutto deciso, ma è una sfida di Champions e non vedo l'ora di giocarla".



MONDIALE - "Il rischio di non andare in Qatar c'è. Di solito ci vanno i giocatori che fanno bene nelle squadre in cui giocano, io però in nazionale ho sempre avuto buone prestazioni e l'unica cosa che posso fare ora è continuare ad allenarmi e sfruttare ogni occasione quando entro. Spero che il ct mi guardi".