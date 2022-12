Robin Gosens non è tipo da abbattersi facilmente, certo, l'esterno tedesco si aspettava di trovare maggiore spazio all'Inter ma è pronto a riguadagnare il tempo finora perso. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come sia però ancora aperta la pista che potrebbe portarlo in Germania.



"Robin Gosens sembra averla messa sul personale. La sfortuna lo ha accompagnato anche nell’avventura a Milano, dove Robin non è mai riuscito a giocare con continuità e a dimostrare di essere da Inter. Anche per questo oggi non ha alcuna intenzione di muoversi, men che mai in prestito secco. Le porte a un ritorno in Germania non sono totalmente chiuse, però c’è bisogno di un progetto ambizioso e di un ambiente che lo faccia sentire ancora un giocatore top".