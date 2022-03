Il neo acquisto arrivato dall'Atalanta, Robin Gosens, ci ha messo poco a prendersi l'Inter, sfornando il primo assist a pochi secondi dal suo ingresso in campo. La Gazzetta dello Sport giudica con un 7 la sua prestazione.



“Gosens 7: La pasta è quella del condottiero, non di un rincalzo. Neppure entra e firma un assist per Dzeko, esultando come se il gol fosse suo. Pesa l’acquisto, altro che storie”.