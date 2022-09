I dubbi dell'Inter su Robin Gosens non si sono placati e, se è vero che se quest'estate il Bayer Leverkusen avesse presentato un'offerta a titolo definitivo per lui sarebbe stata accettata, è altrettando vero che in vista di gennaio il futuro dell'esterno tedesco sarà tenuto in forte considerazione. Secondo la Gazzetta, se dovesse arrivare l'offerta giusta l'ex-Atalanta potrà partire.