Il laterale sinistro dell'Inter Robin Gosens è ormai solito pubblicare riflessioni, pensieri e risposte ai commenti degli utenti su LinkedIn. A poche ore dalla sfida col Monza, il tedesco si è dedicato all'osservazione di uno dei suoi seguaci:



"Capisco quando affermi che, dall'esterno, sembra che la fedeltà degli atleti stia diminuendo, dal momento che ormai sono rari i casi come quello di Thomas (Muller, ndr), che è rimasto al Bayern per 20 anni. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che come atleti cerchiamo sempre di ottenere il massimo dalla nostra carriera. Questo è l'obiettivo che ci siamo posti sin dall'inizio. Pertanto, se dopo una buona stagione arriva un'offerta da un club più grande e prestigioso, penso sia legittimo accettarla".



LE DIFFICOLTA' ALL'INTER - Gosens dovrebbe essere il titolare della fascia sinistra stasera contro il Monza, nelle logiche delle rotazioni prima della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. "Personalmente, guardando indietro, non mi perdonerei se non avessi cercato di sopravvivere nel nuovo club (l'Inter, ndr). Per me, è la volontà assoluta di ottenere il massimo successo possibile, un obiettivo perfettamente legittimo e comprensibile. Alla fine, credo che ciò che conta di più sia la soddisfazione personale e la realizzazione dei propri obiettivi".