A pochi minuti dal fischio d'inizio diRobinsi sofferma davanti alle telecamere di Inter TV: "È un momento e un avversario difficile, ma questi sono i momenti in cui puoi cambiare la stagione e il periodo negativo. Loro sono in salute, ma se torniamo ad essere quelli che tutti conosciamo allora possiamo tornare ad essere più positivi. La positività serve in questo mese importante per noi"."Onestamente non servono le spiegazioni, i fatti sono che non abbiamo segnato e che abbiamo perso con la Fiorentina. Il calcio va avanti, inutile guardare indietro. Oggi c'è una partita per cambiare un po' tutto, le spiegazioni non servono".A Mediaset: "Alla fine abbiamo provato ad essere positivi comunque. E' una partita fondamentale che può anche cambiare la nostra situazione. E' un momento per uscirne fuori come gruppo. Abbiamo parlato poco, abbiamo detto che non serve parlare ma essere uniti. Dobbiamo tornare ad essere l'Inter e solo così possiamo ottenere un risultato che serve per le prossime gare che sono fondamentali"."Le voci ci sono sempre. Quando vinci tutti sono contenti. All'Inter devi vincere sempre ed è giusto così. In questo momento faccio fatica a risponderti perchè il casino lo abbiamo combinato noi. Dobbiamo tirare fuori tutto e tornare ad essere l'Inter. Tireremo fuori ancora più rabbia per fare bene perchè soprattutto i tifosi meritano l'Inter che conosciamo".