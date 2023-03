Robin Gosens, calciatore dell’Inter, ha deciso di aprire un profilo su LinkedIn, social network diffuso soprattutto per la ricerca del lavoro e per condividere le proprie esperienze professionali. “Mi piacerebbe condividere di più del semplice weekend in cui sono un calciatore professionista dell’Inter. E Instagram non è il canale giusto per temi particolarmente profondi", ha spiegato il tedesco.



“Voglio parlare delle mie passioni, essere ispirato ed ispirare altre persone. Vorrei parlare del mio viaggio per diventare un giocatore e la mia ispirazione alla base della creazione della mia fondazione 'Träumen Lohnt Sich'. Ma non racconterò solamente i miei progetti, bensì anche traguardi sportivi e un argomento per me appassionante come la psicologia. Parlerò quindi del mio percorso da imprenditore e dei miei ruoli di padre e ambasciatore di brand“, ha aggiunto.