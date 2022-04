Intervenuto nel programma Mediaset, XXL, l'ex attaccante, Ciccio Graziani, ha espresso la propria opinione in merito a Nicolò Barella.



“Ritrovato, ma era fisiologico che pagasse dazio, non poteva essere da agosto a maggio sempre da 7, c'è stato un periodo in cui è andato in flessione come altri suoi compagni. Lui ha qualità e quantità e quando sta bene in mezzo al campo ti dà tanta roba. Sono andati in difficoltà tutti”.