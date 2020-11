Intervistato da Il Giorno, l'ex attaccante del Torino, Ciccio Graziani, esprime la propria opinione sulla corsa scudetto.



«Chi vuole vincere lo scudetto deve per forza fare i conti con l’Inter. Antonio Conte ha dei problemi soprattutto in difesa perché prendere 11 gol in 7 partite non è poco. Ma il tecnico è cambiato, si è dato una calmata e la squadra non può che crescere. Un organico così qualitativo e ampio con le cinque sostituzioni può fare la differenza. Fondamentale per l’Inter anche in chiave scudetto sarà proseguire in Champions dove si è complicata da sola la vita».