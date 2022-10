Intervenuto ai microfoni di Mediaset, l'ex attaccante, Ciccio Graziani, ha espresso la propria opinione in merito a Inter-Fiorentina ed elogiato le doti di Nicolò Barella.



"L'Inter è in ripresa, ha identità, stima, gioco e risultati. Di positivo ho visto una squadra che non si è mai arresa, non si è disunita, ha avuto una reazione positiva alle difficoltà. Di positivo c'è questo. La voglia di riprendersi quel qualcosa in più che stavano lasciando per strada. I gol subiti sono un dato inconfutabile: questa è la stessa difesa dell'anno scorso tolto Acerbi, quello che sta succedendo ora è strano e inimmaginabile, la fase difensiva è la priorità da registrare in questa squadra. Barella e Lautaro sono importantissimi, quando stanno bene fanno la differenza. Il gol di Barella? Mi è venuto in mente il Marchisio della Juve, ce li ha questi inserimenti".