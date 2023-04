La pessima esperienza all'Inter non è stato il peggior periodo della vita di Vampeta. Come riporta il Corriere della Sera, il brasiliano sarebbe in seri guai giudiziari verso la scuola delle figlie. Difatti, Il tribunale di San Paolo ha ordinato il sequestro di tutti i trofei e le medaglie vinte in carriera dal campione del mondo. Il motivo? Un debito di quasi 300mila real brasiliani (poco più di 50mila euro) verso la scuola delle figlie Giovana e Gabriela (20 e 22 anni). Un debito che risale a qualche anno fa e che da allora ha raggiunto l’attuale cifra con gli interessi. Di certo, non una situazione bellissima per l'ex nerazzurro. Anche perché il giudice gli ha ordinato di elencare tutti i suoi beni soggetti a pignoramento entro sabato 29 aprile. Se non presenterà la lista, l’ex interista si esporrà a ulteriori sanzioni. La decisione è di ultima istanza, quindi il brasiliano non può più presentare ricorso. Fino all’ultimo il brasiliano ha sostenuto in sua difesa che la responsabile del contratto con la scuola era la sua ex moglie, e dunque sarebbe spettato a lei effettuare i pagamenti con gli alimenti che le aveva versato.