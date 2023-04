A un passo dalla finale. Dopo l'1-1 dello Stadium, griffato da Cuadrado e Lukaku, l'Inter sfida la Juventus al Meazza nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia, dopo la panchina di Empoli. Non essendoci più la regola dei gol in trasferta che valgono doppio in caso di parità, chi vince (nei tempi regolamentari, ai supplementari o ai rigori) va in finale.- La formazione che domani sera alle 21 sfiderà la squadra di Allegri dovrebbe essere la seguenteL'ex allenatore della Lazio ha due dubbi: in difesacon il primo favorito, in attacco, che sarà regolarmente della partita. Il presidente della Figc Gabriele Gravina gli ha infatti tolto la squalifica di una giornata inflittagli dal Giudice Sportivo ( QUI I DETTAGLI ). Out Cuadrado, espulso nel finale della sfida di andata e squalificato tre giornate per il pugno in faccia dato ad Handanovic.In caso di ammonizione salteranno per squalifica l'eventuale(giovedì sera si gioca il ritorno a Firenze dopo il 2-0 per i viola all'andata a Cremone)., assistito da Meli e Alessio con Mariani quarto uomo, Di Paolo e Di Martino al Var.