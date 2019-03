Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, sembra aver ritrovato in patria la miglior condizione: attualmente in prestito al Flamengo, l'attaccante brasiliano classe '96 sta viaggiando su medie gol altissime. Dopo essersi sbloccato un mese fa, infatti, ha segnato 8 reti in 8 partite, tra campionato Carioca e Copa Libertadores: 1 contro l'Americano, 2 sul campo del Portuguesa, 1 decisivo nella trasferta boliviana contro il San Josè, 0 contro il Vasco da Gama, 1 contro gli ecuadoriani del Liga de Quito, 0 contro il Volta Redonda, 2 fuori casa contro il Madureira, e 1 ieri nella sentita sfida contro il Fluminense. Che possa essere un buon viatico in vista di un futuro ritorno all'Inter?