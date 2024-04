Inter, guarda Taremi: salva il Porto, 2-2 in casa col Famalicao. L'Europa è a rischio

La stagione volge al termine, income in tutta l'Europa: la Liga lusitana è ormai avviata verso la bacheca dello Sporting di Lisbona, che ha battagliato coi cugini del Benfica per settimane prima di emergere dopo lo scontro diretto. Al terzo posto, la terza big, il, che non è mai sembrato in grado di competere con le due squadre della Capitale. Anzi, deve guardarsi dagli assalti di Vitoria Guimaraes e Sporting Braga per- Oggi i Dragoes hanno ottenuto un: ci è voluto unsu assist di Galeno nel finale per non arrendersi alla sconfitta. Ora i punti in classifica per il Porto sono, quindi da tutte le competizioni internazionali. Poi ci sarebbe la Coppa di Portogallo, che vede la semifinale proprio tra Porto e Vitoria Guimaraes per sfidare lo Sporting di Lisbona in finale. Chi vince va in Europa League.

Mehdi Taremi ha segnato uno degli ultimi, se non l'ultimo gol col Porto: a fine stagione il suo contratto andrà a scadenza e poi l'iraniano a meno di clamorosi cambi di rotta