Intervistato dal Mirror, Per Guardiola esprime la propria opinione sull'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku.



“È veloce e forte. L’ho visto quando ha giocato per l’Everton con il mio amico Ronald Koeman: ci ha puniti qui all’Etihad Stadium e ci ha puniti a Goodison Park. E’ veloce, aiuta a tenere la palla e aiuta a fare il movimento per gli altri giocatori: in questo è il migliore. Possiamo considerarlo un giocatore di livello mondiale".