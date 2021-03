C'è anche Romelu Lukaku nella lista dei desideri di Pep Guardiola. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Manchester City la prossima estate acquisterà un centravanti e l'allenatore spagnolo sta pensando di riportare a nella città inglese il belga, che l'Inter acquistò dallo United due anni fa. "No, grazie", la sostanza della risposta di Lukaku, che si sente legato ai nerazzurri, a Conte e all'Italia e non vuole tornare in Premier League.