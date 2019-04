L'Inter cerca un collega di reparto a Brozovic, uno che sappia dare del tu al pallone esattamente come sa fare il croato. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che traccia i profili studiati dalla società di corso Vittorio Emanuele.



“Brozo, nel possibile assetto 4-2-3-1, ha bisogno di un collega che sappia dare del tu al pallone allo stesso modo. In questo senso sarebbe perfetto Ilkay Gündogan, che ha frequentato un «master» sull’argomento alla scuola di Guardiola. Meno perfetto è l’ingaggio del giocatore: in scadenza nel 2020 ha chiesto al City un salario da 9 milioni di euro: troppi per le casse interiste. È lo scoglio maggiore: sul cartellino si potrebbe arrivare ad un accordo con il club inglese e il giocatore avrebbe le caratteristiche giuste, anche a livello di esperienza internazionale, per far salire un ulteriore gradino all’Inter. Ma non è l’unica soluzione al vaglio, si seguono anche con deciso interesse due protagonisti della nostra A: Lorenzo Pellegrini e Dennis Praet. Entrambi sono più adatti nel ruolo di mezzala di un 4-3-3, ma hanno giocato anche gare da registi”.